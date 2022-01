Il existe une pléthore d’expressions désignant l’hypnose et ses praticiens ! Généralement, entre hypnotiseur et hypnothérapeute, on s’y perd parfois. C’est pourquoi, nous avons décidé dans cet article de faire le point sur ce sujet. En d’autres termes, nous vous proposons de découvrir quelle est la différence entre un hypnotiseur et un hypnothérapeute.